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Таке б у Тернополі встановити, – як у Зборові дбають про пішоходів

Redaktor 95 Views 1 коментар

Чергове ноу-хау встановили у Зборові. Задля безпеки пішоходів нещодавно на пішохідному переході біля торгового дому запрацювали експериментальні електронні знаки “Пішохідний перехід”.

– Знаки в темну пору доби світитимуться, а коли пішохід підійде до переходу, то знак запрацює в режимі миготіння, що буде сигналізувати водіям про необхідність пропустити пішохода, – розповідає голова Зборівської міської ради Руслан Максимів. – У перспективі плануємо встановити таке обладнання на всіх переходах з великою інтенсивністю руху, беручи до уваги звернення містян, – обіцяє мер.

One thought on “Таке б у Тернополі встановити, – як у Зборові дбають про пішоходів

  • Олег
    15:47 | 30 жовтня, 2017 at 15:47
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    Надибали))) В м.Чорткові – всі,а не один переходи обладнані таким чудом техніки і працюють…
    Не той райцентр хвалите…

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