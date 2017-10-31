Таке б у Тернополі встановити, – як у Зборові дбають про пішоходів

Чергове ноу-хау встановили у Зборові. Задля безпеки пішоходів нещодавно на пішохідному переході біля торгового дому запрацювали експериментальні електронні знаки “Пішохідний перехід”.

– Знаки в темну пору доби світитимуться, а коли пішохід підійде до переходу, то знак запрацює в режимі миготіння, що буде сигналізувати водіям про необхідність пропустити пішохода, – розповідає голова Зборівської міської ради Руслан Максимів. – У перспективі плануємо встановити таке обладнання на всіх переходах з великою інтенсивністю руху, беручи до уваги звернення містян, – обіцяє мер.