Талановита чортківчанка Діана Мушалюк допомагає оформити клас сільської школи розписом стін (Фото)

Дев’ятнадцятилітня чортківчанка Діана Мушалюк допомагає оформити класи Кошилівської школи Заліщицького району Тернопільської області розписом стін.

Кошилівці — одне з сіл Заліщицького району з кількістю населення менше тисячі жителів. У місцевій школі навчається менше ста учнів. Класи невеликі, на стінах досі не було жодних малюнків. Проте, за програмою Нової української школи, класи першокласників потрібно урізноманітнити яскравими малюнками, різними стінописами із зображенням героїв мультфільмів та казок.

Тут працює вчителем початкових класів тітка Діани, Галина Іванівна Кіянчук, яка й запропонувала дівчині зробити розписи.

— Пропозиція тітки Галини була для мене несподіванкою. Натхнення маю чимало, тому ідея як це зробити прийшла швидко. Я була по-справжньому щаслива, але потім усвідомила усю відповідальність і мені стало моторошно, — говорить з усмішкою художниця.

Діана закінчила Чортківський гуманітарно-педагогічний коледж імені Олександра Барвінського. Там навчалася у художній студії «Соняшник», тому малювати вміє. Допомогти з художнім розписом у школі погодилася абсолютно безкоштовно.

Розпис на стінах школи

Наразі Діана розписала стіни сільської школи двома малюнками. На першому — казковий будиночок, а на іншому героїв творіння казки Алана Мілна «Вінні-Пух». Розміри малюнків заввишки першокласника. Тему розписів дівчині дозволили обрати самостійно:

— Чому саме ці герої? Діти обожнюють відомий мультик «Вінні — Пух» та й молодша сестра схвалила мій вибір, — каже юна художниця.

Процес творіння стінопису тривав недовго:

— Часу на роботу я витратила зовсім небагато: лише два дні натхнення й ось казкові малюнки, які виступатимуть затишком для першокласників, — каже Діана.

Діана користувалася звичайною фасадною фарбою, купленою за кошти батьків першокласників та вчителя. Найважливіше для майстрині — це якість:

— Коли не лягала фарба, я накладала її набагато більше. Таким чином, малюнок виглядав яскравіше та контрастніше.

Картина «Білий кінь»

Діана розписує стіни й вдома. Найулюбленіший витвір майстрині — картина «Білий кінь», створеної на стіні у коридорі будинку, де вона проживає. Тема цього стінопису — воля:

— Ідеї приходять швидко коли поруч ті, хто тебе любить. Мої батьки надзвичайно мене підтримують. Також, це найулюбленіші критики моєї справи, тому маю заради чого вдосконалювати свої вміння. У школі мені творити набагато простіше, бо за освітою я — педагог, і працювати у цих стінах легше.

Джерело: ЧортківCity