Те, що коїться на тернопільській залізниці, не піддається жодній логіці

Тяжка праця тернопільських хліборобів і рекордні врожаї обернулися проти них.

Повідомлялося, що склади, елеватори і КХП переповнені збіжжям цьогорічного врожаю ранніх зернових. Господарства, через відсутність локомотивів і вагонів, не могли вивезти законтрактовані лише у серпні-вересні 140 тисяч тонн пшениці і ріпаку. З вини залізничників зриваються їх поставки за кордон та в інші області України. Аграріям загрожують штрафні санкції і шанс потрапити до «чорного списку» ненадійних партнерів.

Створена з ініціативи президії ради облоб’єднання сільгосппідприємств робоча група на чолі з керівником ОДА намагалася розв’язати це питання у Києві. На засіданні аграрного комітету Верховної Ради її представники вимагали від «Укрзалізниці» негайно виділити області достатню кількість рухомого складу для перевезення зерна. З цього приводу також велися розмови у Кабінеті міністрів, але ситуація не помінялася.

Тому це питання знову було предметом чергового засідання президії ради обласного об’єднання сільгосппідприємств. Вирішили посилити тиск на центральну владу та дирекцію Львівської залізниці. Остання, після принципової розмови з її керівником, якого «запросили» в облдержадміністрацію, почала дещо робити. Зокрема, до двох маневрових тепловозів, якими розпоряджається Тернопільська філія колії, області передали ще два. За рішенням керівництва Львівської залізниці на Тернопільщину перевели ще три локомотивні бригади.

Певні зрушення вже є. Але, на жаль, цього мало, аби повністю виправити ситуацію, бо до 140 тисяч тонн раніше законтрактованого зерна вже додаються соняшник, соя, кукурудза. В області очікується їх зібрати більше одного мільйона тонн. Хоростківському КХП залізничники пропонують возити зерно машинами на станцію «Тернопіль» і це при тому, що в Хоросткові є своя залізнична станція.

Те, що коїться на залізниці, не піддається жодній логіці. Минулого місяця «Укрзалізниця» запустила автоматизовану систему розподілу зерновозів по областях, та вона не діє, бо корупція і тіньовий ринок, за словами столичного експерта Юрія Щукліна, на залізниці процвітають і досі. Він стверджує, що система не в змозі контролювати виконання своїх рішень чи впливати на ситуацію.

Вагони після розподілу потрапляють на станції так, як захочуть керівники доріг і локомотивники, нерідко з афільованими структурами. Процвітає маніпулювання вартістю перевезень та подачі вагонів на КХП й елеватори. Будь-які претензії до розробників чи керівництва центру залізничної логістики не мають результатів, підсумовує оцінку роботи «Укрзалізниці» згадуваний Юрій Щуклін. Тож цілком закономірно напрошується запитання: залізниця – це держава в державі чи «Гуляйполе»?

Андрій ДНІСТРЯНЕЦЬ

Газета “Сільський господар плюс”