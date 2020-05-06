Теребовлянська міська рада відмінила рішення про відкриття магазинів

5 травня 2020 року місцева комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Теребовлянської міської ради зібралась на термінове позачергове засідання з метою переглянути ухвалене рішення від 29 квітня 2020 року, читаємо на офіційному сайті Теребовлянської громади.

У рішенні від 29 квітня йшлось про надання дозволу на торгівлю промисловим магазинам та на здійснення діяльності окремими закладами сфери послуг на підставі усних та письмових звернень від Спілки підприємців та окремих приватних підприємців Теребовлянської громади, а також – враховуючи опублікований на Урядовому порталі поетапний план зняття обмежень карантинних заходів.

“Йдучи на поступки малому приватному бізнесу, єдиним джерелом доходу якого є підприємницька діяльність, а також – враховуючи складну ситуацію із надходженнями до місцевого бюджету – місцева комісія випередила загальнодержавні заходи з послаблення карантинних обмежень. Це стало причиною конструктивних зауважень з боку органів поліції та призвело до перегляду пом’якшуючих заходів з послаблення карантину, прийнятих 29.04,” – розповідає про ситуацію офіційне джерело.

Теребовлянська міська рада та члени комісії рекомендують приватному бізнесу нашої громади і надалі дотримуватись постанов та рішень Кабінету Міністрів України щодо заборони здійснення підприємницької діяльності промисловим магазинам та закладам сфери послуг, а також – слідкувати за офіційними повідомленнями Уряду щодо поетапного виходу з карантину на їх офіційній сторінці та на сайті Теребовлянської громади.