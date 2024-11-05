На Тернопільщині водій не впорався з керуванням і врізався у припарковане авто

Серед потерпілих – 70-річна мешканка Микулинців. За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження, повідомляє Відділ комунікації поліції Тернопільської області.

Автопригода трапилася на трасі «Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече», між населеними пунктами Дружба та Кровинка. На місці ДТП працювали правоохоронці. За попередньою інформацією, водій ВАЗ 21101 не впорався з керуванням та допустив зіткнення із припаркованим на узбіччі автомобілем GELLY.

Медична допомога знадобилась пасажирці ВАЗу, її госпіталізували до Теребовлянської лікарні.

У 61-річного водія здійснено забір крові на вміст алкоголю. Автомобілі поміщено на арештмайданчик. Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першою статті 286 Кримінального кодексу.