15:04 | 5.11.2024
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На Тернопільщині водій не впорався з керуванням і врізався у припарковане авто

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Серед потерпілих – 70-річна мешканка Микулинців. За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження, повідомляє Відділ комунікації поліції Тернопільської області.

Автопригода трапилася на трасі «Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече», між населеними пунктами Дружба та Кровинка. На місці ДТП працювали правоохоронці. За попередньою інформацією, водій ВАЗ 21101 не впорався з керуванням та допустив зіткнення із припаркованим на узбіччі автомобілем GELLY.

Медична допомога знадобилась пасажирці ВАЗу, її госпіталізували до Теребовлянської лікарні.

У 61-річного водія здійснено забір крові на вміст алкоголю. Автомобілі поміщено на арештмайданчик. Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першою статті 286 Кримінального кодексу.

 

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