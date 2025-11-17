Герої тилового фронту: юні волонтери Тернопільщини, які підтримують ЗСУ вже чотири роки

Діти, які працюють на підтримку наших військових, уже давно стали символом надії і сили для всієї країни. Вони не тільки допомагають, а й надихають військових, мотивуючи їх не здаватися перед труднощами війни. Саме про таких юних героїв йдеться у новому дописі волонтерки Наталі Гамери, яка розповіла про волонтерську діяльність дітей із Тернопільщини, що вже четвертий рік поспіль активно підтримують фронт. Їхня працьовитість і відданість стали важливою частиною національної згуртованості, і кожен вклад цих дітей наближає нас до перемоги.

Військовий, з яким поспілкувалась Наталя Гамера, поділився своїми враженнями про дітей-волонтерів. Він зауважив, що саме ці діти мотивують їх, військових, і додають сил. Їхня віра, працьовитість і відданість справі стають для солдатів не тільки підтримкою, а й важливим стимулом не здаватися навіть у найтяжчі моменти війни.

“Вони нас надихають”, — каже військовий. — “І ми, в свою чергу, прагнемо не підвести їх.” Юні волонтери стали справжнім світлом і надією нації, справжніми героями тилового фронту, які, не шкодуючи сил, працюють на перемогу.

Волонтери з Тернопільщини передали кошти на авто для підрозділу

Минулої неділі на допомогу військовим було передано кошти на купівлю авто для підрозділу, де служить Сергій Іванов. Це стало можливим завдяки благодійній діяльності дітей з Тернопільщини, які вже понад чотири роки не припиняють своєї роботи.

🌺 Злата Шумило з мамою Сніжаною організовують благодійну лотерею, завдяки якій вони передали 3150 гривень. Щомісяця ці гроші йдуть на допомогу військовим.

🌺 Аміна Бачинська з мамою Світланою передала 3830 гривень, зібрані від продажу смаколиків, які вони пропонують на базарі.

🏵️ Андрійко Шпирук з мамою Танею щотижня продають фірмове печиво і трубочки, заробивши 3000 гривень для допомоги ЗСУ.

Ці діти активно допомагають військовим, і їхні зусилля вже добре відомі в Ланівцях, де вони стали справжніми героями серед місцевих.

Наталя Гамера висловлює щиру вдячність усім активним волонтерам, які, незважаючи на всі труднощі, продовжують працювати для фронту. “Дякуємо за вашу працю, за постійну підтримку, за щирість, за доброту та неймовірну працьовитість”, — пише вона у своєму дописі.

Особливу подяку також висловлено батькам цих юних героїв, які виховують дітей, що не бояться допомагати й віддавати свої сили на користь України. Завдяки зусиллям таких людей, як Злата, Аміна та Андрійко, наша перемога стає ближчою.

Збір на авто для артилеристів завершено

Наталя також повідомила, що завдяки щедрим донатам та підтримці понад 210 людей був успішно завершений збір на авто для артилеристів. “З чистою совістю і вдячністю закриваю цей збір”, — підкреслює вона.

“Дякую Богу за хороших людей поруч, дякую ЗСУ за вашу мужність і самовідданість. Разом ми непереможні! Працюємо далі, бо згуртованість — це теж зброя”, — завершила свій допис Наталя.

Підтримка волонтерів

