Тернопільщина має найкращу динаміку зростання економічних показників в Україні

Міністерство розвитку громад та територій опублікувало результати моніторингу соціально-економічного розвитку регіонів за січень-березень 2021 року. Моніторинг засвідчує, що найкращими за динамікою зростання економічних показників є Тернопільська, Чернівецька та Житомирська області.

Зокрема оцінка у моніторингу здійснювалась за показниками, які характеризують стан справ за 6 напрямами різних сфер соціально-економічного розвитку регіонів, а саме: відновлювана енергетика та енергоефективність, розвиток інфраструктури, ефективність ринку праці, фінансова самодостатність, інвестиційний розвиток та зовнішньоекономічна співпраця, економічна ефективність.

Тернопільщина продемонстрували значний прогрес у порівнянні з першим кварталом 2020 року. Вона покращили свої позиції у рейтингу опинившись на 9 місці. Тернопільська область суттєво покращила свої позиції за рахунок розвитку будівельної галузі та збільшення індексу сільгосппродукції.

Відтак, на Тернопільщині спостерігається збільшення обсягу виробництва валової продукції сільського господарства на 10,6 %. Також, за підсумками січня-березня 2021 року, характерне найбільше зростання обсягу будівельної продукції (9,2 %), обсягу будівництва житла у 1,8 рази.

У напрямку інвестиційного розвитку та зовнішньоекономічної співпраці збільшився обсяг освоєних капіталів. Відтепер цей показник становить більше як 2,1 % у Тернопільській області.

Також, за оприлюдненими даними, спостерігається позитивна динаміка темпів зростання доходів місцевих бюджетів у всіх регіонах України. Найбільший обсяг доходів місцевих бюджетів у розрахунку на одну особу населення регіону за січень-березень 2021 року зафіксовано у м. Києві (4,2 тис. грн), Дніпропетровській (2,6 тис. грн), Київській (2,5 тис. грн) та Полтавській (2,3 тис. грн) областях, а найменший – у Луганській (1,0 тис. грн), Закарпатській та Чернівецькій (1,1 тис. грн), Тернопільській (1,2 тис. грн), Івано-Франківській та Херсонській (1,3 тис. грн) областях.

Що стосується заробітної плати, то за 3 місяці 2021 року по Україні платня зросла на 8,5 % (у січні-березні 2020 року – на 11,3 %). Така динаміка була характерною для усіх регіонів, і у регіональному розрізі збільшення рівня реальної заробітної плати коливалося в межах від 4,2 % у м. Києві до 16,5 % у Тернопільській області.

Крім Тернопільської області, значне зростання реальної заробітної плати зафіксовано у Рівненській (на 15,5 %), Чернівецькій (на 15,0 %), Хмельницькій (на 14,2 %), Херсонській (12,2 %) та Донецькій (на 12,0 %) областях.