Тернопільщина отримала вакцину від COVID-19

Тернопільська область отримала вакцину Oxford/AstraZeneca для вакцинації від COVID-19. Перша партія містить 16 тис. доз і призначена для імунізації 8 тис. жителів області.

Oxford/AstraZeneca (Британія-Швеція) закуплена за державні кошти.

На першому етапі заплановано вакцинувати медиків, які працюють у лікарнях із хворими на COVID-19 та працівників, мешканців інтернатів та інших спеціалізованих закладів із догляду за літніми людьми.

Сьогодні до роботи приступає перша мобільна бригада з імунізації, яка пройшла кваліфіковане навчання у Києві. Загалом до роботи буде залучено 12 таких бригад.

Разом з вакциною область отримала контейнери для утилізації розхідних матеріалів та спеціальні шприци.

Довідково:

23 лютого Україна отримала 500 тис. доз вакцини Oxford/AstraZeneca. Вакцина Oxford/AstraZeneca (Британія-Швеція) закуплена за державні кошти. Виробляється на потужностях Serum Institute (Індія), де має локальну назву Covishield. Протягом першого півріччя МОЗ планує закупити від 2,2 до 3,7 млн доз цієї вакцини. Загалом в Україні заплановано п’ять етапів вакцинації.

Докладніше про вакцинацію можна дізнатися на порталі vaccination.covid19.gov.ua.