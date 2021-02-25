Деяким тернополянам гарячу воду постачатимуть вже не цілодобово

У зв`язку з підвищенням температури зовнішнього повітря у денну частину доби від 23 лютого 2021 року подача гарячої води буде здійснюватися відповідно до затвердженого графіку, а не цілодобово. А саме у понеділок, середу, п`ятницю з 17:00 до 23:00 год; вівторок,четвер, суботу, неділю з 6:00 до 10:00 год та з 17:30 до 23:00 год. Просимо звернути увагу на дану інформацію жителів будинків за адресами

Кpушельницької, 1,1а

Котляpевського, 1

Білецька 16,

Бpоваpна, 21

Нечая, 4

Кульчицької, 7

Руська, 33,37

Замкова, 8

Після закінчення опалювального сезону гаряча вода буде подаватися згідно графіку відповідно до рішення виконавчого комітету №981 від10.06.2010р.

КП ТМТКЕ