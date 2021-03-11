Тернопільщина планує розвинути нові турпродукти області

Триває другий день четвертої сесії Всеукраїнського Форуму «Україна 30. Культура. Медіа. Туризм», який стартував 9 березня у Києві.

В рамках проєкту «Велика реставрація» у найближчі три роки планується відбудувати, реставрувати та відремонтувати близько 150 культурних пам’яток, повідомив заступник голови Офісу Президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко.

На «Велику реставрацію» цього року виділено 2 млрд грн – такої суми на оновлення культурної спадщини в Україні ще ніколи не виділялося.

Тернопільщину представляє на заході заступник голови ОДА Віктор Устенко.

«Близько третини замків України розміщено на території Тернопільської області. Програма «Велика реставрація допоможе вдихнути життя в деякі з них, і сподіваюся з часом ми зможемо відновити більшість з них. Але окрім реставраційних робіт буде відновлена інфраструктура та дороги, для зручної комунікації. Такі дії зможуть покращити туристичний клімат нашого краю», – зазначив заступник голови ОДА Віктор Устенко.

Нагадаємо, «Велика реставрація» – нова програма у рамках «Великого будівництва». Вона передбачає відновлення та реставрацію об’єктів культурної спадщини – театрів, замків, музеїв, фортець і так далі.