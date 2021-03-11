На Тернопільщині серед 353 випадків за добу, COVID-19 підтвердили у 21 дитини, 19 медиків та 19 освітян

В області серед 353 випадків за добу, COVID-19 підтвердили у 21 дитини, 19 медиків та 19 освітян – Ольга Ярмоленко

Щодо інформації щодо поширення на території області гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19, на Тернопільщині 45064 особам (+353 за добу, + 10870 з початку року) підтверджено діагноз коронавірусної інфекції, серед них – 42291 дорослий, 2773 дітей.

Загалом, одужало 40054 (88,9 %) осіб. На сьогодні діючі активні випадки – 4374 (422,4 випадки на 100 тис. населення).

Інтенсивний показник щодо захворюваності становить 4352,1 випадок на 100 тис.населення, що перевищує в 1,2 рази загальнодержавний рівень (в Україні – 3719,1).

– Тижневий відсоток перевищення епідпорогу щодо грипу та ГРВІ становить 147,1. Коефіцієнт виявлення випадків інфікування за день – 18,53 (не вище 20%). Охоплення тестуваннями становить 1115,6. Щодо завантаженості ліжок хворими пацієнтами на COVID-19 (без підозр) – 41,6%, (з киснем) 28,6%. При цьому інтенсивний показник захворюваності за останні 14 днів на 100 тис. населення становить в області – 361,1, в м. Тернопіль – 471,7. Нагадаємо, ці показники оцінки епідситуації за критеріями, що передбачені вимогами чинного законодавства є індикаторами визначення рівнів епідемічної небезпеки відповідно до Постанови КМУ №1236 від 09.12.2020р – зазначила очільниця Управління охорони здоров’я Ольга Ярмоленко.

Як наголосила керівниця УОЗ, «обласна медична система – навантажена, і зараз фіксується понад триста нових випадків COVID-19 на добу. Серед зареєстрованих за добу 353 нових випадків, COVID-19 підтвердили у 21 дитини, 19 медиків та 19 освітян».

– Тому, вкотре закликаю усіх жителів області до неухильного дотримання карантинних обмежень та важливості простих протиепідемічних заходів: фізичне дистанціювання, носіння масок, регулярна і ретельна обробка рук дезінфектором із вмістом спирту не менше 60% або миття їх теплою водою з милом протягом 20–40 секунд, уникання місць великого скупчення людей, дотримування правил респіраторної гігієни і т.д. Бережіть себе і рідних – додала вона.

Ольга Ярмоленко підкреслила, що дотримання встановлених в країні протиепідемічних правил, навіть будучи наразі на «помаранчевому рівні», дозволить уникнути завантаження медичної системи і введення нових обмежень.

Нагадаємо, лише вчора ЦГЗ заявив про зростання кількості хворих на COVID-19 і збільшення навантаження на медичну систему, зокрема і через сезонну захворюваність на грип. З 1 до 7 березня в Україні на грипу, ГРВІ, включно із коронавірусною інфекцією, захворіли 201 295 людей. Найвищий показник в Івано-Франківській області, найменший — у Харківській. У Тернопільській області — високий рівень, тижневий відсоток перевищення епідпорогу – 147,1.