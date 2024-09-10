Тернопільщина: протягом доби рятувальники 39 разів залучались до ліквідації наслідків надзвичайних подій

Бійці ДСНС ліквідували 34 пожеж, з них – 30 в екосистемах. Також ліквідовано пожежу сміття на території місцевого підприємства у селищі Великі Бірки Тернопільського району, пожежу господарської будівлі у селищі Гримайлів Чортківського району, пожежу автомобіля у с. Городниця Скалатської ТГ, пожежу закинутого житлового будинку у місті Хоростків.

Крім того, минулої доби фахівці групи піротехнічних робіт вилучили та знешкодили 202 артилерійські снаряди часів Другої світової війни, котрі були виявлені у лісовому масиві поблизу с. Зубрець Чортківського району.

Також рятувальники 8 разів залучались до вилучення гнізд небезпечних комах.