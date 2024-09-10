Надзвичайно зворушлива і знакова подія відбулась сьогодні у Збаражі на подвір’ї Збаразького замку! Повідомляє міський голова Роман Полікровський.

З Бельгії прибув нащадок власників Збаража та близько 80 навколишніх населених пунктів принц Мішель де Ліньє зі своїм другом бароном Бернардом Де Герлашем.

Віднайти нащадків родини Де Ліньє було моєю мрією, яка зараз здійснилася. До слова, поважні гості є представниками одних з найвпливовіших родин Бельгії!

Вони прибули в рамках гуманітарної місії Фонду Ігоря Вітенька з черговою допомогою.

На цей раз наші невтомні друзі привезли три автомобілі швидкої допомоги, наповнені медичним обладнанням, та джип.

Загалом, від початку повномасштабного вторгнення доставлено уже сотий автомобіль для потреб ЗСУ та фронтових медиків.

Важливо, що Принц має значний вплив на бельгійську політику щодо допомоги Україні і палко вболіває за український народ.

Приїзд нашого гостя, я переконаний, – це початок плідної багатогранної співпраці Збаража із містом Бельой, де живе Мішель де Лінь. Пан Мішель зацікавився історією власного роду, про яку гостям розповідав наш краєзнавець Руслан Підставка, і пообіцяв надати допомогу у відшуканні необхідних документів, які б допомогли історикам у складанні достовірної картини нашої спільної минувшини. Я щиро вдячний кожному з багатьох друзів нашого земляка Ігоря Вітенька, які жертвують власні кошти, час, не вперше долають понад 1800 кілометрів, щоб привезти благодійний вантаж, автівки, які рятують людські життя. За невтомну організаційну діяльність пан Ігор заслуговує вдячності усіх українців, а особливо мешканців Збаражчини. Тому рішенням сесії Збаразької міської ради Ігорю Євгеновичу Вітеньку присвоєно звання «Почесний громадянин Збаразької громади».

Переконаний, що співпраця з бельгійцями – як волонтерами, так і представниками княжого роду принесе ще багато позитивних змін у нашу громаду, поглибить культурні зв’язки, зацікавленість спільним минулим, і в результаті сприятиме духовному взаємозбагаченню, а також економічному розвитку місцевої території, – каже мер.