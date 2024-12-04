Тернопільщина серед пілотних областей конкурсу грантів проєкту UCORD «Кластери Відродження»
Швейцарсько-український проєкт «Згуртованість та регіональний розвиток України», UCORD оголосив старт конкурсу грантів «Кластери Відродження», спрямованого на підтримку культурних партнерських ініціатив для стимулювання регіонального розвитку. Загальний бюджет грантової програми — 1,5 мільйона швейцарських франків! Тернопільська область бере участь у цьому конкурсі, адже є одним із партнерських регіонів проєкту UCORD. Про це під час брифінгу розповів заступник начальника Тернопільської ОВА Павло Журба та директорка Агенції регіонального розвитку в Тернопільській області Ірина Скуратко.
Про що конкурс?
Цей конкурс орієнтований на розвиток культурних і креативних індустрій, а також підтримку ініціатив, які сприяють економічному зростанню та соціальній згуртованості в регіонах.
Хто може подати заявку?
Щоб взяти участь у конкурсі, партнерська заявка має бути ініційована громадською організацією, зареєстрованою у будь-якому регіоні України, але з підтвердженим досвідом успішної реалізації проєктів у тій області, де пропонується проєктне партнерство для грантової підтримки. Партнерами громадської організації у конкурсній заявці мають також бути:
– щонайменше один орган місцевого самоврядування територіальної громади з пілотної області;
– щонайменше два партнери з пілотних областей або суміжних до них громад інших областей.
Фінансування:
Проєкти-переможці можуть отримати від 80 000 до 250 000 швейцарських франків, залежно від масштабів і результатів.
Ключові дати:
Дедлайн подачі концептуальних заявок: 22 грудня 2024 року.
Деталі та документи:
Вся інформація про конкурс, посібник для заявників та форма заявки доступні тут: http://surl.li/efkcbe
Також, задля підтримки прямої комунікації, АРР в Тернопільській області рекомендують заповнити гугл-форму: https://forms.gle/Kt9HomU5xCzaptEE6
Швейцарсько-український проєкт «Згуртованість та регіональний розвиток України», UCORD, втілюється за підтримки Швейцарії через Швейцарську агенцію з розвитку та співробітництва Swiss Development & Cooperation компанією NIRAS Sweden AB.
Проєкт зосереджується на трансформації організаційних структур агенцій регіонального розвитку в Україні, а також розбудові їх спроможностей задля утвердження їх ролі провідників та фасилітаторів відновлення, здатних визначати регіональні пріоритети та формувати партнерства для розробки та втілення проєктів, які сповна реалізовують потенціал регіонів. Тернопільська область є одним із партнерських регіонів проєкту UCORD. Агенція регіонального розвитку в Тернопільській області отримує інституційну підтримку від проєкту.