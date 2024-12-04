Тернопільщина серед пілотних областей конкурсу грантів проєкту UCORD «Кластери Відродження»

Швейцарсько-український проєкт «Згуртованість та регіональний розвиток України», UCORD оголосив старт конкурсу грантів «Кластери Відродження», спрямованого на підтримку культурних партнерських ініціатив для стимулювання регіонального розвитку. Загальний бюджет грантової програми — 1,5 мільйона швейцарських франків! Тернопільська область бере участь у цьому конкурсі, адже є одним із партнерських регіонів проєкту UCORD. Про це під час брифінгу розповів заступник начальника Тернопільської ОВА Павло Журба та директорка Агенції регіонального розвитку в Тернопільській області Ірина Скуратко.

Цей конкурс орієнтований на розвиток культурних і креативних індустрій, а також підтримку ініціатив, які сприяють економічному зростанню та соціальній згуртованості в регіонах.

Хто може подати заявку?

Щоб взяти участь у конкурсі, партнерська заявка має бути ініційована громадською організацією, зареєстрованою у будь-якому регіоні України, але з підтвердженим досвідом успішної реалізації проєктів у тій області, де пропонується проєктне партнерство для грантової підтримки. Партнерами громадської організації у конкурсній заявці мають також бути:

– щонайменше один орган місцевого самоврядування територіальної громади з пілотної області;

– щонайменше два партнери з пілотних областей або суміжних до них громад інших областей.