5 грудня на Театральному майдані відбудеться освячення Різдвяної шопки

5 грудня, напередодні Дня Святого Миколая, о 17:00 год на Театральному майдані відбудеться урочисте відкриття та освячення Різдвяної шопки. Запрошуємо всіх тернополян та гостей міста зануритися в атмосферу святкового дива і разом відчути наближення Різдва, зберігаючи українські традиції та звичаї.

Перед освяченням шопки відбудеться молитва, до якої долучаться священослужителі традиційних конфесій.

Також нагадаємо, що з 1 грудня на головній площі міста працює дитяча локація — Казкова резиденція (Хатинка Миколая). Хатинка Святого Миколая буде працювати до 11 січня 2025 року. Відвідати її можна буде щоп’ятниці, щосуботи та щонеділі з 12:00 по 17:00 год.