На Тернопільщині правоохоронець незаконно збирав персональні дані жителів області

Судитимуть працівника правоохоронного органу з Тернопільщини, що незаконно збирав персональні дані жителів області. За процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт щодо працівника правоохоронного органу з Тернопільщини, який незаконно збирав персональні дані громадян.

Встановлено, що фігурант систематизував та зберігав імена жителів Тернопільщини, дати їх народження, місце реєстрації та проживання, наявність у власності рухомого та нерухомого майна, вогнепальної зброї та спецзасобів.

Ці дані він пересилав іншому працівнику правоохоронного органу незахищеними каналами зв’язку, під час чого могло статися несанкціоноване поширення цієї інформації.

Правоохоронця обвинувачують в незаконному збиранні, зберіганні, поширенні конфіденційної інформації (ч. 1, 2 ст. 182 КК України).

Досудове розслідування здійснювалось слідчими ТУ ДБР, розташованого у місті Львові.

Довідково: Санкція інкримінованої статті КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.