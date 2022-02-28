Тернополяни можуть долучатися до штабу гуманітарної допомоги

У Тернополі розширили штаб, який збирає гуманітарну допомогу та підтримує територіальну оборону.

Тепер записатися добровольцем на патрулювання вулиць чи на блокпости разом з правоохоронцями можна в Українському домі “Перемога”, а приносити продути, ліки та військову амуніцію просять на вулицю Острозького, 1.

Про це розповіла керівниця штабу Ружена Волянська. За її словами, зараз найбільше потрібні медикаменти.

Волонтерка Любов Кузів показує, як працює штаб на вулиці Острозького. Каже, люди приносять сюди допомогу, а волонтери її сортують, пакують у коробки і відправляють на Київщину.

“Продукти, медикаменти, нам зараз все потрібно. От в нас йдуть закрутки, тушонка, продукти, ми все сортуємо, все підписуємо, гігієна теж в нас, все посортоване”, – каже Кузів.

Тернополянка Мирослава Боднарчук підписує коробки. Жінка каже, працює у штабі вже третій день:

“Активізуємося, допомагаємо одне одному, стараємося не панікувати. Перемога буде за нами. Окремо упаковуємо продукти, окремо упаковуємо гігієнічні набори, окремо формуємо гігієнічні набори суто для чоловіків, закрутки, крупи, цукор, концерви, все, що потрібно буде, ми стараємося, щоб дійшло там, де воно потрібно”, – розповіла Боднарчук.

Ліки сортують медики. Одна із них Інна Корда розповіла, яких медикаментів найбільше потребують:

“Джгути, турнікети, бандаж, гемостатик, протиопікові пов’язки, лейкопластир, бинт стерильний, бинт еластичний, оклюзійна пов’язка і ножиці травматичні – це всі, що ми формуємо, є такі ще: парацетамол, диклафенак таблетований і антибіотик таблетований амоксил. Це те, що безпосередньо зараз формується хлопцям на передову”.

Штаб, який створили волонтери, розвозить допомогу в міста, де вона потрібна, а також забезпечує транспортом добровольців, які їдуть воювати, розповіла керівниця штабу Ружена Волянська. Жінка каже, люди долучаються так активно, що мусили розширитися і знайти друге приміщення:

“Коли ми тільки розгорнулися до нас поїхало все – починаючи від продуктів, від медикаментів, одягу, завершуючи волонтерською допомогою, цілодобовою підтримкою, також ресторатори Тернополя, які об’єдналися, щоб харчувати наші блокпости, щоб хлопці мали харчування, підтримку і наших також волонтерів. Об’єднався весь Тернопіль, весь Тернопіль працює в шаленому ритмі, всі допомагають нам цілодобово, щось привозять, допомагають, плюс транспорт, який приходить постійно, люди своїм транспортом готові їхати в гарячі точки”.

Джерело: Суспільне