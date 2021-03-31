Тернопільщиною полюбляють “вишивати” п’яні водії

Лише за минулу ніч, тернопільські патрульні, виявили 4 водіїв, які керували транспортними засобами у стані сп’яніння

Кожна людина повинна знати та пам’ятати, що нетверезий водій — це загроза для життя та здоров’я оточуючих. Та поліцейські щодня виявляють непоодинокі випадки, коли водії ігнорують закон, та ризикуючи життям інших людей, сідають за кермо напідпитку або ж у стані наркотичного сп’яніння.

Сьогодні, близько 4-ї години ночі, патрулюючи вул. С. Бандери, що у м. Заліщики, Тернопільської області, патрульні помітили транспортний засіб BMW, водій якого порушив правила дорожнього руху.

Під час спілкування з водієм, інспектори виявили у нього ознаки наркотичного сп’яніння. Та від проходження відповідного огляду у найближчому медичному закладі чоловік відмовився. Окрім того, з’ясувалося, що кермувальник вже був позбавлений права керування за аналогічне правопорушення.

На громадянина поліцейські склали протокол за ч. 3 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння особою, яка двічі за рік була притягнута до відповідальності за керування транспортними засобами в стані сп’яніння) КУпАП та винесли постанову за ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка позбавлена такого права) КУпАП.

Нагадуємо, що санкція за ч. 3 ст. 130 КУпАП передбачає штраф у розмірі 51 000 грн з позбавленням права керування транспортними засобами на строк десять років та з конфіскацією транспортного засобу, який є у приватній власності порушника, або адміністративний арешт на строк п’ятнадцять діб, а за керування транспортним засобом особою, позбавленою такого права — штраф у розмірі 20 400 грн.