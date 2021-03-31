Дві тисячі гривень отримають тернопільські учні

У п’ятірку лідерів серед обласних центрів України за результатами ЗНО 2020 року увійшла Тернопільщина.

Аби мотивувати школярів та підтримувати їх, дітям які показали найвищі результати у складані ЗНО (200 балів) виплачуватиметься одноразова грошова винагорода у розмірі 2000 грн. Окрім цього, якщо вони вступатимуть до вищого навчального закладу Тернополя, то додатково отримуватимуть стипендію у розмірі 1000 грн.

Талановитим учням присвоюється іменна стипендія Тернопільської міської ради для обдарованих дітей та стипендії міського голови “Кращий учень закладу освіти”,