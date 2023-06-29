Тернопільські поліцейські допомогли повернути пенсіонеру загублені 70 тисяч гривень

Повертаючись додому громадським транспортом, 74-річний житель Тернополя випадково забув у маршрутці барсетку з мобільним телефоном, документами та грошима. Відсутність майна чоловік виявив уже на вулиці.

Пенсіонер розгубився і вже не сподівався повернути сумку, адже там було сімдесят тисяч гривень, які він зняв з банківського рахунку. Неподалік пенсіонер побачив наряд поліції і вирішив звернутися до них.

Правоохоронці заспокоїли чоловіка, розпитали усі деталі, з’ясували номер маршруту та що було у барсетці. Виявилося, що у сумці тернополянин залишив свій мобільний телефон. Дільнична поліцейська Маріанна Масик одразу зателефонувати на номер чоловіка.

Слухавку взяв водій маршрутного таксі. Він повідомив, що знайшов барсетку у салоні та готовий повернути її власнику. Поліцейські разом з пенсіонером поїхали за його речами.

Тернополянин був дуже вдячний поліцейським за допомогу, адже вже й не сподівався, що зможе повернути своє майно.