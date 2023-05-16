Торгівля на біржі – поліцейські застерігають тернополян від нового виду шахрайства

Кіберполіцейські застерігають краян від ще одного виду шахрайства – вкладення через веб-ресурси грошей в біржові інвестиції.

На доходи від інвестицій, вкладених у біржу, розраховував житель Шумська. Інформацію про такий вид заробітку побачив в Інтернеті і на початку січня цього року за порадою трейдерів, принаймні, так представлялися особи, які йому телефонували після реєстрації, став переказувати кошти на невідомі рахунки. За три місяці вклав власних 10 тисяч євро, ще й у знайомої позичив таку ж суму. Доходу не було, чоловік став хвилюватися і тоді знову йому зателефонували, щоправда, вже не трейдери, а юристка з якоїсь компанії, котра відкрила шумчанину очі на шахрайську схему в яку він потрапив, і пообіцяла за 33 000 гривень повернути його вкладення. Чоловік заплатив невідомій, а вже тоді звернувся до поліції, бо юристка нічого йому не повернула і сама перестала виходити на зв’язок.

Поліцейські застерігають краян не спокушатися на такого роду обіцянки про легке заробляння грошей. Адже нерідко ір-адреси подібних ресурсів вказують про їхню іноземну реєстрацію. Тому розслідувати такі шахрайства непросто. Не ведіться на пропозицію здійснити реєстрацію по реферальному посиланню, оскільки дана система та обіцяні великі виплати – це найперші ознаки фінансової піраміди.