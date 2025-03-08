Трагедія в Тернополі: у вогні загинула жінка, рятувальники евакуювали трьох людей

Пожежа в Тернополі забрала життя людини, проте завдяки оперативним діям рятувальників вдалося врятувати ще трьох мешканців будинку. Повідомляють в Головному Управлінні ДСНС України в Тернопільській області.

8 березня о 15:07 рятувальники отримали повідомлення про пожежу у квартирі на вул. Захисників України. Горіла квартира на четвертому поверсі п’ятиповерхового будинку.

Під час гасіння вогню рятувальники виявили мешканку квартири без свідомості та зі значними опіками. Її передали медикам швидкої, однак, на жаль, врятувати її життя не вдалося – жінка померла від отриманих травм у кареті швидкої допомоги.

Також за допомогою автодрабини евакуйовано трьох мешканців із задимлених квартир 4-го та 5-го поверхів.

Пожежу площею 7 квадратних метрів локалізовано о 15:54, а о 16:10 повністю ліквідовано. До ліквідації було залучено 9 рятувальників та 4 одиниці спецтехніки.

Причини пожежі встановлюються. Рятувальники Тернопільщини нагадують про необхідність дотримання правил пожежної безпеки та уважне поводження з вогнем у побуті. У разі небезпеки негайно телефонуйте за номером 101. Бережіть себе, своїх рідних і близьких!