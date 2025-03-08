Трагедія на Тернопільщині. Зниклу дитину знайшли мертою

Зникнення дитини – це завжди серйозне випробування. Сьогодні на Тернопільщині сталася трагедія. Повідомляє Головне Управління ДСНС України в Тернопільській області.

8 березня об 11:02 до рятувальників Тернопільщини надійшло повідомлення про зникнення неповнолітнього житель села Іване-Пусте Чортківського району, який ще 6 березня пішов з дому й не повернувся.

До пошуків було залучено 7 рятувальників, 4 одиниці спецтехніки, кінологи із собакою та безпілотники.

На жаль, цього разу допомогти не вдалося. Особовим складом групи пошуково-рятувальних робіт виявлено тіло зниклої дитини без ознак життя.

Щирі співчуття рідним та близьким хлопця. Бережіть один одного.