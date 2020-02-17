Трансформація системи охорони: визначено опорні лікарні Тернопільщини

Статус «опорна лікарня» в області отримали шість лікарень. Це медичні заклади, які будуть перетворені в лікарні інтенсивного лікування (багатопрофільні лікарні інтенсивного лікування та окружні лікарні інтенсивного лікування). Про це повідомляє Управління охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України прийняв розпорядження «Про затвердження переліку опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних округах на період до 2023 року».

Як повідомив начальник управління охорони здоров’я Тернопільської ОДА Володимир Богайчук, «уже визначено мережу опорних медичних закладів Тернопільщини. До переліку включено ЗОЗ, що відповідають вимогам або можуть бути підвищеними до багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування першого та другого рівня».

– Такими є: комунальне некомерційне підприємство «Бережанська центральна районна лікарня» Бережанської районної ради; комунальне некомерційне підприємство «Тернопільська комунальна міська лікарня № 2»; комунальне некомерційне підприємство «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги»; комунальне некомерційне підприємство «Тернопільська університетська лікарня» Тернопільської обласної ради; комунальне некомерційне підприємство «Чортківська центральна комунальна районна лікарня» Чортківської районної ради та комунальне некомерційне підприємство «Кременецька районна комунальна лікарня» Кременецької районної ради Тернопільської області.

– Формування спроможної мережі багатопрофільних лікарень є важливим етапом трансформації системи охорони здоров’я. Треба сказати, що водночас однією з головних умов функціонування опорних медичних закладів є їх доступність для пацієнтів. А її можна забезпечити, маючи дороги належної якості. Тож у цьому напрямі як місцевій владі, так і державі потрібно працювати».

Опорні заклади охорони здоров’я повноцінно запрацюють до 2023 року. Вони надаватимуть медичні послуги за пріоритетними напрямками, а це: допомога при інсульті, при інфаркті міокарда, при пологах і неонтологічна допомога. Також вони будуть приймати пацієнтів із гострою хірургічною патологією, пацієнтів із політравмою, пацієнтів із черепно-мозковою травмою.

Основними вимогами для опорних лікарень є: наявність вузьких спеціалістів, сучасного обладнання (йдеться про наявність ангіографа і комп’ютерного томографа) та надання кваліфікованої допомоги важким пацієнтам.

– Важливо те, що пацієнт з будь-якого населеного пункту до визначеної по маршруту найближної опорної лікарні може доїхати за годину – продовжує Володимир Григорович. – На доукомплектування та повноцінного запрацювання у лікарень є ще три роки — з 2023-го мають запрацювати в такому режимі остаточно.

У всіх шести визначених опорних лікарнях – КНП «Бережанська центральна районна лікарня» (на 185 ліжко-місць); КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня №2» (на 395 ліжко-місць); КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» (на 215 ліжко-місць); КНП «Тернопільська університетська лікарня» (на 675 ліжко-місць); КНП «Чортківська центральна районна лікарня» (на 337 ліжко-місць); КНП «Кременецька центральна районна лікарня» (на 247 ліжко-місць) – функціонують приймально-діагностичні відділення з в’їздом для прийняття пацієнтів доставлених спеціалізованим санітарним транспортом.

Довідково

«Перелік опорних закладів визначений на основі відповідної Методики формування мережі робочою групою, яка була сформована МОЗ України за участю представників Національної служби здоров’я України, Міністерства розвитку громад та територій України, представників проекту USAID “Підтримка реформи охорони здоров’я” та обласних державних адміністрацій – йдеться на сайті Уряду.

Однією з головних умов формування переліку стала доступність закладів для пацієнтів. Шлях до лікарні не повинен перевищувати 1 годину.

До переліку включено заклади охорони здоров’я, що відповідають вимогам або можуть бути підвищеними до багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування першого або другого рівня, що забезпечуватимуть: безпечність медичної допомоги на основі доказової медицини; своєчасність доступу до медичної допомоги; економічну ефективність, яка полягає у забезпеченні максимально можливої якості медичної допомоги за умови раціонального та ощадливого використання ресурсів. Ці заклади матимуть належне робоче навантаження та забезпечать належний рівень безпеки пацієнта.

Загалом, в Україні затверджено 211 опорних лікарень, із них десять у Вінницькій, Волинській – сім, Дніпропетровській – п’ятнадцять, Донецькій – одинадцять, Житомирській – шість, Закарпатській – вісім, Запорізькій – дев’ять, Івано-Франківській – дев’ять, Київській – тринадцять, Кіровоградській – сім, Луганській – п’ять, Львівській – дев’ять, Миколаївській – шість, Одеській – тринадцять, Полтавській – вісім, Рівненській – сім, Сумській – сім, Харківській – п’ятнадцять, Херсонській – вісім, Хмельницькій – десять, Черкаській – вісім, Чернівецькій – п’ять і Чернігівській області – дев’ять, та у нашій, відповідно, шість.