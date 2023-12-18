Надійне обладнання для виробництва пелетів – запорука якісного твердого біопалива

Сільськогосподарські, деревообробні та металообробні відходи являються дешевою біосировиною для створення альтернативного джерела палива. Енергетична продукція створюється за допомогою обладнання для комплексної переробки та брикетування.

Різновиди обладнання для створення біопалива

Процес виготовлення біопалива складається з подрібнення, підсушування, формування та пакування. Для створення пелетів та грануляту високої якості використовують такий різновид обладнання:

Пакувальне обладнання – це фасувальне устаткування, яке використовується для брикетування відходів з RMP. Різновид пакувального устаткування складається з автоматичних та автоматично-механічних моделей, які підходять для використання на дрібному та велико-промислових підприємствах. Устаткування для брикетування. Процес брикетування відбувається за допомогою механічних, гідравлічних, ударно-механічних, екструдивних пресів. Дане спеціальне обладнання дозволяє отримати палети з ідентичними параметрами – вагою, довжиною та шириною. Також готове біопаливо має високу щільність, яке володіє високим коефіцієнтом тепловіддачі. Обладнання для переробки металевих відходів. Механообробка дає можливість отримати цінну сировину з залишків міді, чавуну, сталі, алюмінію, а також зменшити об’єми утилізації.

Використання обладнання, в порівнянні з ручним виробництвом, дає можливість значно збільшити обсяг виробництва, зменшити залежність діяльності від людського фактору, що в цілому сприяє підвищенню економічної вигоди та зниженню витрат на опалення.

Хто надійний постачальник якісної техніки?

Фірма «РМП БІОЕНЕРГІЯ» являється офіційним представником устаткування для створення біопалива. На сторінках сайту https://rmpbio.ua/ представлено обладнання для металевих/паливних брикетів та переробки відходів від провідних європейських виробників Strojplast, ARP, CFNielsen, RUF. Презентована продукція пройшла повний технічний контроль та відповідає усім вимогам безпеки по світовим стандартам. Професійні фахівці компанії надають повний комплекс послуг – запуск, монтаж, транспортування, а також здійснюють гарантійне та післягарантійне обслуговування устаткування. Діяльність «РМП БІОЕНЕРГІЯ» поширена по всій території України та за її межами.