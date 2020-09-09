Локомотиви приватної компанії курсуватимуть через Тернопіль

Міністерство інфраструктури України визначило першого учасника експериментального проекту допуску приватної тяги на колії «Укрзалізниці».

– Створення конкурентного ринку залізничних перевезень – одне зі зобов’язань України відповідно до угоди про Асоціацію з ЄС, в рамках якої передбачається залучення перевізників на залізниці. Наша головна мета – ліквідувати дефіцит тяги та монополію «Укрзалізниці», але при цьому зберегти баланс між тим, щоби захистити інтереси УЗ як перевізника і задовольнити інтереси бізнесу як вантажовідправника, – повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Перший відібраний учасник – ТОВ «Українська локомотивна компанія» здійснюватиме курсування приватних локомотивів за напрямками: Стрий – Івано-Франківськ; Тернопіль – Шепетівка; Шепетівка – Калинівка-1; Старокостянтинів-2 – Гречани; Старокостянтинів-1 – Гречани; Старокостянтинів-2 – Калинівка-1; Старокостянтинів-1 – Калинівка-1; Гусятин – Ярмолинці – Гречани; Кам’янець-Подільський – Гуменці – Балин – Дунаївці – Ярмолинці – Гречани.