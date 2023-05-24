“Це кривавий місяць у нашій історії”: у День Героїв голова Тернопільської обласної ради вшанував борців за Україну



“Відродити історичну пам’ять і плекати нових переможців”. Ці завдання зараз важливі як ніколи для українців, переконаний голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.

У День Героїв очільник області долучився до урочистих заходів, поклав квіти до пам’ятника Степану Бандері, стели Загиблим за волю України, Монументу Незалежності.

23 травня – надзвичайно важлива дата в календарі. Адже у цей ми не просто відзначаємо сучасних Героїв, а й тих – хто боровся за Україну і раніше.

“Це кривавий місяць у нашій історії. У 1941 році Другий Великий Збір Організації Українських Націоналістів постановив щороку 23 травня святкувати День Героїв. Свято було присвячене до сумного дня 23 травня 1938 року, коли у Роттердамі було вбито Євгена Коновальця. Саме у травні ми втратили найкращих синів України XX століття: Микола Міхновський, Симон Петлюра, Євген Коновалець…”, – наголосив Михайло Головко.

Тому важливо, аби пам’ять про ці трагічні події і про Героїв України зберігали і передавали наступним поколінням. Адже ці історії надихають нас на відвагу, віру і самопожертву, показуючи, що національна ідея і патріотичне покликання здатне пройти крізь усі випробування.

А щорічне вшанування Героїв стає важливим кроком у формуванні національної свідомості та єдності, підсумував Михайло Головко.