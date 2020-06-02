Цілорічно Василь Баранюк з Тернопільщини вирощує органічні овочі

Робота на землі насправді не така легка, щоби працювати на ній за копійки. А наш організм не такий могутній, аби годувати його неякісними продуктами. Приблизно таким принципом керується надзвичайно цікавий співрозмовник – господар із села Вільховець Борщівського району Василь Баранюк. Такий висновок він зробив, а також запровадив кардинально інші підходи до роботи одинадцять років тому, зайнявшись органічним вирощуванням овочів і зелені. Сьогодні його продукція користується попитом і має своїх прихильників.



Помідори, огірки, капуста, салат, перець, морква, буряки та зелень ростуть у теплицях Василя Баранюка круглий рік, змінюючи одні інших. Асортимент посадженого та його кількість здебільшого традиційні, проте, можуть коливатися залежно від попиту та ціни на ринку. Тільки не традиційними залишаються терміни садіння рослин, які зазвичай відрізняються від тих, коли це роблять інші господарі. Для Василя Баранюка сезон збору врожаю завершується не восени, а на початку літа. Цієї пори він, як і багато інших людей, відпочиває, насолоджується красою природи та збагачується новими знаннями. Ґрунт у теплицях за цей час також має час на своєрідний відпочинок та насичення новими мікроелементами.

– Після збору врожаю, – розповідає пан Василь, – у теплиці залишається багато зелені та органічних відходів. Власне, вони і служать для нього відмінною поживою та джерелом вітамінів. Саме тому я не викидаю на перший погляд непотрібну зелену масу, а розстеляю її по землі, тобто проводжу мульчування. Для цього також додатково заношу у теплицю різні рослини з лісу або ж висіваю суміш різнотрав’я. Ця органіка, розкладаючись ціле літо, насичує ґрунт цілим комплексом поживних речовин, а також зберігає у ньому багато вологи. А мульча є поживною для бактерій, грибків, черв’яків та різноманітних жучків, які живуть у землі та покращують її структуру і родючість. Навіть кроти і миші є бажаними жителями у теплицях, виконуючи свою природну функцію.

Такі прості кроки, у поєднанні з іншими підходами до роботи, значно полегшують роботу вільховецького природолюба. Колись йому доводилося постійно землю перекопувати, а тепер вона пухка і розсипчаста. Тому мототехніка, яку раніше використовував, стала непотрібна і він її продав. Уся живність, яка є у землі, працює набагато краще за техніку.

Сьогодні у теплицях Василя Баранюка активно дозрівають огірки, а десь за тиждень будуть перші помідори. Новий сезон він починає у кінці літа. Тоді в окремому розсаднику висіватиме розсаду капусти, салату, кропу, буряків, моркви, яку восени висадить у теплиці. З першими холодами потрібно буде опалювати в теплицях, адже ґрунт у них не можна охолоджувати нижче ніж дев’ять градусів, бо за такої температури активність живих мікроорганізмів знижується, а деякі гинуть. За розрахунком господаря, збір першого врожаю завершується у період Новорічних свят, а вже після нього він висаджує ті рослини, розсаду яких висіває на початку грудня. Це помідори, огірки, капуста, перець. Звільнені від урожаю ділянки засаджує іншими культурами, залежно від попиту. Такий цілорічний цикл у роботі Василя Баранюка триває уже одинадцять років.

Раніше він разом із батьками займався вирощуванням овочів традиційними методами, використовуючи різні хімічні препарати від хвороб і шкідників, а також для підживлення. В якийсь час чоловік зрозумів, що працювати задля того, щоби побільше насадити та продати, незважаючи на якість продукції, яку вживають споживачі, він не хоче.

– Мене таке не влаштовувало, – каже Василь Васильович. – До того ж, вирощена «на хімії» продукція не смакувала самому, тим більше, що саме овочі складають основу мого харчування, оскільки, більше як десять років я є веганом. Крім того, землі у мене не дуже багато, тому довелося змінити свою діяльність, аби вона була максимально корисною і прибутковою, бо робота на землі не така легка, щоб працювати на ній за копійки.

Органічне вирощування Василь Баранюк запровадив після багатьох роздумів та ознайомленням з його веденням у мережі Інтернет. Саме звідти, вважає мій співрозмовник, можна почерпнути більше інформації, ніж зі спеціалізованих навчальних закладів. Багато відповідей можна отримати з дикої природи. Достатньо зайти в ліс і розібратися, чому там рослини активно ростуть і плодоносять без підживи і догляду, та як там усе функціонує.

– Я зробив для себе висновок, – розповідає Василь Васильович, – що все, що виросло і там положилося, підживлює землю та розрихлює її своїм корінням. До правильно структурованої землі тягнеться уся живність, яка взаємодіє з бактеріями. Тобто у природі немає шкідників, просто люди забули про призначення живих видів організмів цієї планети. Не знаючи, для чого вони призначені, їх просто витравлюють, але, якщо їх правильно задіяти, вони навпаки, приносять користь. Це як з організму людини викинути кілька дрібних органів і компенсувати їх діяльність таблетками та пристроями…

Весь природний симбіоз Василь Баранюк вирішив відновити у власних теплицях. Деякі пункти ще треба підтягувати, але на сімдесят відсотків, як вважає він, йому це вдалося.

Окрім ефективного методу мульчування, він по-своєму бореться з хворобами рослин. Для цього виготовляє власні біопрепарати на природній основі, які мають у собі той чи інший комплекс мікроорганізмів. Для його препаратів підходять навіть звичайні бур’яни. Відповідно, піджививши такою настоянкою тепличні рослини, вони отримують повний природний комплекс захисту. Аналогічно на основі звичайних рослин за допомогою природних грибків і бактерій Василь Баранюк створює препарати для боротьби зі шкідниками, які періодично навідуються до його теплиць. Власноруч виготовлені ліки для рослин він використовує у власному господарстві, а також виготовляє на замовлення усім охочим, хто займається органічним землеробством. У його асортименті більше ніж десять біопрепаратів різних напрямків.

Продукція, вирощена без «хімії», користується неабияким попитом серед клієнтів, чимало з них уже постійні. Як не дивно, але серед них є й такі, які самі вирощують овочі, але за допомогою «хімії». Дедалі частіше люди усвідомлюють важливість правильного та здорового харчування. Сім’я Василя Баранюка дотримується правильного харчування уже багато років. Крім того, що вони споживають органічну їжу, надають перевагу сироїдінню. Завдяки такому способу життя усі здорові та енергійні.

– У нашій аптечці, – наголошує Василь Васильович, – є лише вата, йод та зеленка. Всі інші ліки – це природна їжа та здоровий спосіб життя.

Любов ТИМЧУК

Газета “Сільський господар плюс”