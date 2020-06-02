У Тернопільській області серед перевірених ІФА-тестуванням 85 осіб – десятеро вже перехворіли COVID-19

Такі результати тестів імуноферментного аналізу на визначення антитіл до коронавірусної інфекції, проведених загалом в області, – повідомляє Управління охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації.

Дані оприлюднила Головний державний санітарний лікар Тернопільщини, в.о. директора ДУ «Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України» Оксана Чайчук під час учорашнього брифінгу в ОДА.

📍 Із 85 зразків крові – 10 виявились позитивними на наявність імуноглобулінів G. Це означає те, що люди вже перехворіли коронавірусом та мають певний рівень імунітету до коронавірусної інфекції.

Можливість пройти тестування на антитіла до коронавірусу матимуть всі бажаючі.

ІФА-тестування проводиться на безоплатній основі відповідно до алгоритму МОЗ.

Лікувальні заклади, у яких наявні ІФА-апарати (два апарати в Тернополі, п’ять у районах та п’ять в лабцентрі, очікується ще один апарат) також закуплять тест-системи.

Нам важливо зрозуміти, який колективний імунітет мають люди, – наголосив Володимир Богайчук. – ІФА-тести дозволяють розвантажити систему діагностування COVID-19 та підвищують її ефективність.

Додамо, «ІФА-тестування може проводитися пацієнтам із симптомами COVID-19, пацієнтам з пневмонією, контактним особам, особам, що потребують планової госпіталізації та/або операції, медичним працівникам, які працюють з хворим на COVID-19, працівникам лабораторій, які обробляють зразки на COVID-19, працівникам патологоанатомічних, судово-медичних бюро, відділень, які приймають участь у розтині тіла, в тому числі взятті зразків секційного матеріалу, працівники Національної поліції, Національної гвардії, Держприкордонслужби та іншим медичним та фармацевтичним працівникам».

Використання ІФА-тестів для виявлення антитіл COVID-19 врегульоване наказом МОЗ від 20.05.2020 № 1227 Про затвердження змін до Стандартів медичної допомоги «Коронавірусна хвороба» (COVID-19).

Довідково

Імуно-ферментний аналіз — це вид аналізу, за допомогою якого виявляється комплекс «антиген — антитіло», який виробляється коли організм уражений вірусом. Цей комплекс утворюється завдяки імунологічній реакції антигену з відповідним антитілом.

Метод ІФА-тестування визначає імуноглобуліни двох типів: M і G. Якщо виявляється M, то це говорить про гострий процес захворювання, якщо G — то людина перехворіла або інфікувалася вірусом і виробилися антитіла до цього захворювання.

Для ІФА-тестування необхідні лабораторні умови та спеціальне обладнання. При цьому аналізують сироватку крові, а не саму кров, як у випадку з експрес-тестами, і не матеріали мазків, як у випадку ПЛР.