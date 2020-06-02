На Тернопільщині через дощі піднявся Дністер

За інформацією регіонального офісу водних ресурсів у Тернопільській області 3 червня, в районі м. Заліщики, очікується проходження максимального рiвня дощового паводку на р. Дністер. Прогнозується, що рівень води становитиме 610 – 660 см над нулем гiдрологiчного поста.

Як зазначається у повідомленні, при такому рівні можливий вихід води з берегів річки на заплаву. На щастя, такий підйом рівня води не загрожує житловим будівлям, прилеглих до Дністра сіл.