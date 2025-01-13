Тернопільський університет звинувачує Укрпошту у втраті важливих документів

Тернопільський національний медичний університет звертається до керівництва Укрпошта, зокрема її директора Igor Smelyansky з проханням налагодити належну роботу Укрпошти у місті Тернопіль і повернути цінні документи ТНМУ, йдеться у заяві навчального закладу.

Через халатність працівників Укрпошти в Тернопільській області неодноразово були втрачена і не доставлена до адресатів важлива міжнародна та внутрішня державна кореспонденція.

Такі випадки підривають не лише імідж університету і України, а й створюють для нього великі проблеми, а також зводять нанівець репутацію Укрпошти.

Ми досі не можемо з’ясувати, де подівся останній рекомендований лист з документами. З цього приводу університет звертався до директора з розвитку мережі Тернопільського регіону АТ «Укрпошта» Тамари Оксюти, але чіткої відповіді не отримав.

Отже, 4 грудня 2024 року Тернопільським національним медичним університетом імені І.Горбачевського здійснено рекомендоване поштове відправлення через відділення АТ «Укрпошта» ВПЗ Тернопіль 1 на адресу Державного підприємства «Інформаційно-іміджевий центр» Міністерства освіти і науки України за трекінговим номером 46001000063001.

Станом на 13 січня 2025 року рекомендоване поштове відправлення у сервісі перевірки статусу відстеження досі перебуває у Логістичному центрі Тернополя. Тобто лист не покинув межі міста. На звернення відділу документообігу ТНМУ працівники Укрпошти відповідають, що не можуть знайти листа. Натомість на запит заступника декана факультету іноземних студентів Олександра Токарського щодо цього листа була отримана відповідь, що компенсовано вартість кореспонденції у розмірі 109 грн.

У вищезгаданому поштовому відправленні є цінні документи для університету, а саме апостилізовані освітні документи іноземних студентів, які видані закордонними закладами освіти. Вони потрібні для проведення якнайшвидшої процедури визнання їх Міністерством освіти і науки України. Вартість компенсації втраченого рекомендованого листа не може компенсувати завданих збитків у вигляді втрати документів. Це неспівмірні речі. Ми просимо негайного врегулювання ситуації, а також привернення уваги громадськості до роботи Укрпошти як єдиного національного оператора поштового зв’язку України, – йдеться у заяві.