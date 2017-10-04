Турецька компанія заплатить майже півтора мільйони гривень штрафу за прострочений термін ремонту дороги (відео)

Як повідомлялось, улітку цього року на Тернопільщину зайшла турецька будівельна компанія “Ares insaat”, що займається ремонтом та будівництвом доріг.

Губернатор області Степан Барна тоді запевнив, що підрядник відповідальний і виконає взяті зобов’язання в термін передбачений контрактом. Та пройшло чотири місяці, а турецька компанія спромоглася прокласти лише 1 кілометр дороги.

Активісти “Автомайдану” у своїх розслідуваннях демонстрували наявні проблеми як із самим підрядником, так і з технічними моментами.

Тож під час прес-конференції чимало запитань стосувалось саме ремонту дороги Джурин-Базар. До керівника компанії “Арес-Вест Констракшн Компані” Ігора Фіняка були конкретні зауваження: термін виконання замовлення вийшов ще 1 жовтня.

“Ми плануємо закінчити роботи до кінця місяця, що ви ще хочете від мене почути? – запевняв Ігор Фіняк присутніх.

Як повідомив під час дискусії начальник Служби автомобільних доріг у Тернопільській області Богдан Юлик, кожен день протермінованого строку буде коштувати компанії 20 тис грн. Також він запевнив, що витрати ні в якому разі не ляжуть на Службу автомобільних доріг, – пише Політерно.