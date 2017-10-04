Турецька компанія заплатить майже півтора мільйони гривень штрафу за прострочений термін ремонту дороги (відео)
Під час прес-конференції “Автомобільні шляхи області: стан, перспективи, розвиток”, організованої Тернопільським осередком ВО “Автомайдан”, стало відомо, що підрядна компанія “Арес-Вест Констракшн Компані” повинна сплатити штраф у 10% від загального кошторису контракту, а це близько 1 мнл.
Губернатор області Степан Барна тоді запевнив, що підрядник відповідальний і виконає взяті зобов’язання в термін передбачений контрактом. Та пройшло чотири місяці, а турецька компанія спромоглася прокласти лише 1 кілометр дороги.
Активісти “Автомайдану” у своїх розслідуваннях демонстрували наявні проблеми як із самим підрядником, так і з технічними моментами.
Тож під час прес-конференції чимало запитань стосувалось саме ремонту дороги Джурин-Базар. До керівника компанії “Арес-Вест Констракшн Компані” Ігора Фіняка були конкретні зауваження: термін виконання замовлення вийшов ще 1 жовтня.
“Ми плануємо закінчити роботи до кінця місяця, що ви ще хочете від мене почути? – запевняв Ігор Фіняк присутніх.
Як повідомив під час дискусії начальник Служби автомобільних доріг у Тернопільській області Богдан Юлик, кожен день протермінованого строку буде коштувати компанії 20 тис грн. Також він запевнив, що витрати ні в якому разі не ляжуть на Службу автомобільних доріг, – пише Політерно.