16:42 | 15.10.2021
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ТзОВ «Бучачагрохлібпром» запустив надсучасну доїльну залу типу «карусель» у селі Соколів

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Одне з найкращих молочних господарств Західної України –  ТзОВ «Бучачагрохлібпром» запустило сучасну доїльну залу типу «карусель» на 60 корів.

Нове обладнання дає змогу доїти за одну зміну (8 годин) орієнтовно 2200 корів, а за добу плануються надої до 70 тонн молока.

У компанії кажуть, що «карусель» в рази пришвидшує процес доїння, робить його зручним й ефективним. Молоко одразу потрапляє в холодильник.

Нагадаємо, що подібне обладнання  вже діє на тваринницькому комплексі в с. Пилява.

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