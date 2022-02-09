11:31 | 9.02.2022
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У 2022 році на Тернопільщині відремонтують 5 шкіл і 5 садочків

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— Ми не відступаємо від тенденції «п’ять- п’ять – п’ять», якої ми дотримувалися у попередні роки. Як і торік, в області буде відновлено п’ять шкіл, п’ять садочків та п’ять спортивних об’єктів,  — розповідає голова Тернопільської обласної державної адміністрації Володимир Труш

Відбудеться реконструкція в опорних школах міста Теребовля, Збараж та Заліщики. Роботи включають не тільки покращення зовнішнього вигляду закладів освіти, а й заходи з енергозбереження та дотримання вимог безбар’єрності.

Дитячі садки будуть відремонтовані у Гусятині, Теребовлі, Скалаті, Великих Гаях та селищі Заводське. 

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