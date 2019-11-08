17:08 | 8.11.2019
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У Борщівському районі автомобіль зіткнувся з відбійником та перекрив дорогу

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08 листопада при в’їзді в с. Ланівці Борщівського району з сторони с. Озеряни виникло ДТП: автомобіль марки ОПЕЛЬ ВЕКТРА зіткнувся з відбійником, – повідомляють у районному відділенні Управління  ДСНС України.

На подію прибули рятувальники  в складі 4 чоловік.
Черговим карауло було відключено акумуляторну батарею, здійснено перекриття вентиля газового балону легкового автомобіля. Звільнено проїжджу частину від даного автомобіля який блокував рух транспортних засобів.

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