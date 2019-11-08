У Борщівському районі автомобіль зіткнувся з відбійником та перекрив дорогу

08 листопада при в’їзді в с. Ланівці Борщівського району з сторони с. Озеряни виникло ДТП: автомобіль марки ОПЕЛЬ ВЕКТРА зіткнувся з відбійником, – повідомляють у районному відділенні Управління ДСНС України.

На подію прибули рятувальники в складі 4 чоловік.

Черговим карауло було відключено акумуляторну батарею, здійснено перекриття вентиля газового балону легкового автомобіля. Звільнено проїжджу частину від даного автомобіля який блокував рух транспортних засобів.