Поліціянти Тернополя затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві знайомого

“Я, здається, вбив людину. Приїжджайте”, – таке повідомлення отримали лікарі бригади екстреної медичної допомоги. Лікарі про нього проінформували й поліціянтів.

Приїхавши на місце події, правоохоронці виявили тіло чоловіка, а медики констатували його смерть. Підозрюваний був поруч і в усьому зізнався. Подія трапилася 10 липня в селі Біла. У ході досудового розслідування стало відомо, що до підозрюваного в гості прийшов товариш. Вони розпивали спиртні напої, а після цього почалася суперечка за гроші.

Власник помешкання звинуватив гостя у тому, що він не повертає йому борг. Далі чоловіки почали битися і господар схопив стрілу для гарпуна, та вдарив нею співрозмовника. Потерпілий спробував втекти, але не зміг. Підозрюваний наздогнав його і вдарив у голову гострим наконечником ще раз.

Після цього викликав швидку. Чоловіка затримали відповідно до статті 208 КПК. Йому оголосили підозру згідно зі статтею 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

У ході обшуків, проведених у будинку підозрюваного під процесуальним керівництвом Тернопільської окружної прокуратури, слідчі виявили заборонені предмети. Серед знайденого – граната Ф-1 та РГД-5 з запалами, ножі, понад 30 боєприпасів, спортивний лук та 11 стріл з металевими наконечниками, а також “магазин” до ручного кулемета Калашникова. Слідчі усе вилучили та направили на експертизу. Поліціянти встановлюють, де підозрюваний взяв усі ці предмети. Даний факт внесений в ЄРДР згідно зі статтею 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ. Триває слідство.