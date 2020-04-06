У ботанічному саду Кременця — нова дерев’яна скульптура від земляка, який працює в Німеччині

Друге життя «мертвій» деревині дав майстер із найбільшого парку відпочинку Німеччини.

Серію малих архітектурних форм запланував зробити для найдавнішого ботанічного саду України кременчанин Василь Петровський. Взявся за цю справу митець на волонтерських засадах. Тож досвід, здобутий у Німеччині, втілиться в роботах, які, як він сподівається, стануть родзинкою рідного для нього ботанічного саду.

Така ідея виникла ще торік. Адже не раз прогулювався ботанічним садом і хотів долучитися до краси, яку щодня творять його працівники, і саме тут залишити свої роботи.

– Наше оточення нас формує, – стверджує Василь Петровський. – Все, до чого ми торкаємося, є частиною нас. Ми живемо і тягнемося до краси. Для мене як художника дуже важливо, щоб мої роботи були в гарному місці.

Як митець Василь Петровський вирішив продовжити життя дерева. Саме воно стало постаментом для скульптури. Оскільки його творчим кредо є простота, оригінальність, доцільність, то вибір зупинився на лавочці у формі борсука.

На думку майстра, кожна робота – вузловий центр композиції, повинна вписуватися в концепцію і комунікувати з глядачем.

Василь Петровський працює в найбільшому парку відпочинку Німеччини Europa-Park. Саме тут відкрив, де можна застосовувати своє вміння. Себе називає автором артоб’єктів. Займався оздобленням інтер’єрів. З різьби планує перейти на скульптуру.

Майстер зізнається, що від роботи, вібрації інструментів затерпають руки. Але те, що робить, додає сил, енергії. Можливо, саме в цьому полягає секрет довголіття. У роботі, яку робиш і любиш.

Завдяки таким роботам Кременецький ботанічний сад стане ще привабливішим для проведення комфортного дозвілля на лоні природи. Отож щиро дякуємо майстру, сподіваємося на подальшу співпрацю і бажаємо невичерпної енергії, нових вершин і горизонтів.