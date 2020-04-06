Близько 20-ти років в Монастириській, неподалік районної лікарні, що на Тернопільщині, у приватному будинку діє підпільний столярний цех.

За словами сусідів, за 20 метрів від цього імпровізованого виробництва розташоване пологове відділення місцевої лікарні. І новонароджені діти вдихають не свіже повітря, коли народжуються на світ, а запахи клею та лаків з підпільного столярного цеху.

Як розповідає автор відео, сусід Степан Підгірний, який щодня знімає роботу підпільного столярного цеху у Монастириськах, усі шкідливі запахи та випари доводиться вдихати і його рідним, адже від вікон цеху до його вікон відстань тільки 13 метрів.

Через сусіда-підприємця родина зрідка відкриває вікна в будинок, адже пил летить в хату і нічим дихати. Через це в кімнатах «кинувся» грибок, постійна сирість. Власне, пан Степан надав нам відео, де видно та чутно роботу цеху. До речі, «Погляд» вже писав про цей конфлікт раніше.

У Монастириськах стверджують, що куди тільки вже не зверталися, але ніхто і досі не може закрити цей підпільний столярний цех, що досі функціонує притул території лікарні.

Детальніше у відео.