15:49 | 23.07.2020
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У ботанічному саду на Тернопільщині вкрали дуби

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Незаконну рубку дерев виявлено Державною екологічною інспекцією у Тернопільській області на об’єкті природно – заповідного фонду у лісових насадженнях Кременецького ботанічного саду під час огляду місця події у рамках кримінального провадження.
У ході обстеження виявлено пні та залишки частин стовбурів незаконно зрізаних шести дерев породи дуб. Адміністрацією Кременецького ботанічного саду дозвіл – лісорубний квиток на рубку вищевказаних дерев не видавався. Сума розрахованих збитків склала 45,6 тис.грн. Насторожує те, що ці злочинні факти у цих лісових насадженнях виявляються не вперше!
Матеріали справи надіслано до Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області для долучення до матеріалів кримінального провадження.

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