У Чорткові призупинено проведення серологічних досліджень

На деяких інтернет-ресурсах та в соціальній мережі Фейсбук з’явилося відео, на якому видно, як працівники лабораторії, ймовірно, спалюють пробірки з матеріалами для досліджень. Керівництво Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області взяло дану інформацію під особистий контроль.

В Головному управлінні Держпродспоживслужби в Тернопільській області створили спеціальну комісію для проведення службового розслідування щодо дій директора Чортківської міжрайонної державної лабораторії. Також триває службове розслідування за фактами, викладеними в інтернет-мережі.

Наказом начальника ГУ ДПСС на час проведення розслідування призупинено проведення серологічних досліджень в Чортківській міжрайонній державної лабораторії. Наразі дані дослідження проводитимуть в Тернопільській регіональній державній лабораторії.

Усі матеріали, незалежно від результатів службового розслідування, будуть передані в правоохоронні органи.

Наголошуємо, що Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області готове сприяти у проведенні розслідування правоохоронними органами та надавати необхідну інформацію, щоб забезпечити оперативне та неупереджене слідство для з’ясування усіх обставин вищезгаданої події та, у випадку встановлення фактів порушень чи злочинів, притягнути винних до відповідальності.