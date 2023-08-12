У Бучачі внаслідок ДТП травми отримав водій скутера
Автопригода трапилася у суботу, 12 серпня, близько 07.45 год. у Бучачі.
За попередніми даними, водій автомобіля “ВАЗ-21099” здійснював обгін скутера. У цей час скутерист змінив напрямок руху ліворуч та розпочав з’їзд на другорядну дорогу.
У результаті такого маневру водій двоколісного транспортного транспорту опинився під колесами “ВАЗу”.
Скутерист – 68-річний житель Бучача. Його з травмою голови доправили до лікарні.
За кермом автомобіля “ВАЗ-21099” перебував співробітник поліції.
У обох водіїв взято кров для перевірки на вміст алкоголю.
Обставини ДТП встановлюють співробітники ДБР.