Як навчатимуться школярі з 1 вересня: Шмигаль озвучив нововведення

В Україні з 1 вересня у школах діятимуть три формати навчання. У кожній області свій – залежно від ситуації з безпекою. Також з’явиться нова форма навчання у дистанційних школах.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 11 серпня.

За його словами, у рамках нового навчального року у школах України буде три формати навчання.

«З боку обласних військових адміністрацій має бути регулярний моніторинг безпекової ситуації в громадах. Залежно від рівня загроз прийматимуть формат навчання – очний, онлайн чи змішаний», – розповів прем’єр.

Шмигаль наголосив, що там, де є загроза життю чи здоров’ю дітей, очного навчання не буде.

«Місцева влада краще розуміє ситуацію у себе в громадах, а тому остаточні рішення про формат навчання прийматимуть саме на місцях», – додав прем’єр-міністр.

Також Шмигаль розповів, що Кабінет міністрів ухвалив рішення запровадити нову форму навчання у дистанційних школах.

«Запроваджуємо нову форму навчання у вибраних дистанційних школах в кожній області. Учні, які перебувають за кордоном, вивчатимуть український компонент шкільної програми. Він займатиме 6-8 годин на тиждень», – сказав він.

Решту предметів, за його словами, діти опанують у школах країн, де перебувають.

Прем’єр розповів і про ситуацію із укриттями у школах. За даними глави уряду, 68% навчальних закладів мають укриття різного типу. Це дозволяє розмістити там 4,7 млн учнів та вчителів.