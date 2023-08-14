7 кроків до ремонту житлового фонду на умовах співфінансування з міського бюджету Тернополя (інструкція)

Мешканці багатоквартирних житлових будинків Тернополя на умовах співфінансування можуть провести ремонти житлового фонду, зокрема, покрівель, внутрішньобудинкових інженерних мереж, електропостачання, ліфтів, елементів обладнання, дитячих та спортивних майданчиків тощо.

Роботи з виконання ремонту житлового фонду та їх оплата здійснюватиметься на умовах співфінансування за рахунок видатків спеціального фонду місцевого бюджету.

Стати учасником Програми можуть як ОСББ, так і управителі будинків (ЖЕКи). Дія Порядку проведення ремонтів поширюється на всі багатоквартирні будинки Тернопільської громади, які експлуатуються понад 10 років.

Для зручності мешканців розроблено 7 кроків до ремонту житлового фонду на умовах співфінансування з міського бюджету Тернополя.

Крок 1. Ініціативна група співвласників:

проводить обстеження та оформляє дефектний акт з визначенням переліку, об’єму та орієнтованої вартості ремонтних робіт;

ініціює проведення загальних зборів.

Крок 2. Під час загальнобудинкових зборів співвласники розглядаються питання щодо участі у проведенні робіт на умовах співфінансування. Оформляється протокол. Відкривається рахунок та проводиться збір коштів співвласників на проведення ремонтних робіт та виготовлення ПКД.

Крок 3. Представник співвласників подає у міську раду документи:

протокол зборів з ухваленим рішенням щодо участі у співфінансуванні обраних ремонтних робіт;

договір на створення ПКД;

свідоцтво про реєстрацію;

звіт про використані кошти на поточний ремонт за минулий рік;

виписку з банку про наявність коштів.

Крок 4. Представник співвласників за рахунок зібраних коштів проводить оплату за виготовлення ПКД та проведення експертизи, які в подальшому зараховуються до загальної суми внеску співвласників.

Крок 5. Управління ЖКГ:

формує списки ремонтних робіт та подає на розгляд виконавчого комітету;

проводить процедури закупівлі та укладає угоду про реалізацію проекту між управлінням, ОСББ, управителем, уповноваженою особою, визначеною загальними зборами та виконавцем;

укладає договір на технічний нагляд за виконанням робіт відповідно до проекту.

Крок 6. Представник співвласників перераховує кошти на рахунок виконавця робіт, як авансовий платіж.

Крок 7. Підрядна організація виконує роботи. Управління ЖКГ проводить перерахунок коштів дольової участі співфінансування з бюджету громади.