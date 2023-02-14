У чортківській лікарні можна буде безкоштовно зробити комп’ютерну томографію

Протягом лютого буде два дні – 11 та 25 числа, – коли у Чортківській центральній міській лікарні можна буде абсолютно безкоштовно та без електронного направлення пройти обстеження на мультиспіральній комп’ютерній томографії (КТ).

11 лютого безкоштовну комп’ютерну томографію зробили 19 пацієнтів, повідомив директор Чортківської ЦМЛ Ростислав Шульський. На обстеження КТ (але виключно БЕЗ контрасту!) необхідно обов’язково записатись наперед за номером телефону 068 228 59 13. Наступного разу скористатись такою послугою можна буде 25 лютого з 8:30 до 15:00.

Нагадаємо, надалі безкоштовне КТ робитимуть у Чортківській лікарні кожну другу та четвергу суботу першого місяця нового кварталу.

Зауважимо, що КТ допомагає діагностувати онкологію, аномалії у розвитку, запальні процеси, що відбуваються в організмі, об’ємні процеси у паренхімі головного мозку, запальні захворювання суглобів, захворювання та варіанти розвитку сечовивідних шляхів і т.д.

Наша адреса: м. Чортків, вул. Д.Пігути, 31Б. Телефон для запису на обстеження: 068 228 59 13.