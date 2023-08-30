У Чортківському пологовому з’явилася можливість проводити безболісні пологи

У пологовому відділенні Чортківська центральна міська лікарня з’явилась можливість проводити безболісні пологи під епідуральним знеболенням. Процедуру оплачує Національна служба охорони здоров’я (НСЗУ), тож вона буде повністю безкоштовною для породіль.

🗣 «Ми намагаємось відповідати усім сучасним європейським стандартам, тож останнім часом працювали над тим, щоб нарешті зробити доступною епідуральну анестезію при пологах. У пологовому є анестезіолог, є безкоштовні набори для епідуральної анестезії. Використовуватимемо найкращий анестетик – Ропілонг», – розповів директор Чортківської лікарні Ростислав Шульський.

Це метод знеболення пологів, при якому препарат вводиться в епідуральний простір, звідки просочується в нервові волокна, які іннервують живіт, матку та зону статевих органів. Місцевий анестетик блокує нервові волокна, які відповідають за біль, і таким чином перейми та процес пологів стає значно менш болісним для матері.

‼️ Епідуральна анестезія застосовується лише за бажанням пацієнтки. Ще раз наголошуємо, що процедура ПОВНІСТЮ БЕЗКОШТОВНА для породіль. У випадку вимагання коштів просимо негайно повідомляти про це адміністрації лікарні.