Кадрові зміни: Кременецький районний відділ поліції очолив Андрій Купчак

Сьогодні начальник Головного управління Національної поліції Тернопільщини Сергій Зюбаненко представив особовому складу Кременецького районного відділу поліції нового керівника – полковника Андрія Купчака.

Андрій Васильович в органах внутрішніх справ служить понад 20 років. Кар’єру правоохоронця розпочав на Тернопільщині, пройшовши шлях від міліціонера окремої роти патрульно-постової служби до керівника територіального підрозділу. До призначення на посаду виконував обов‘язки начальника відділення поліції №3 міста Теребовлі.

Сергій Зюбаненко побажав новопризначеному керівнику гідно та сумлінно нести службу, мудро та вимогливо керувати підрозділом і вірно служити українському народу.

Після представлення відбулася робоча нарада за участю керівників органів місцевого самоврядування та місцевої прокуратури.