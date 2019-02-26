Заступники тернопільського мера отримують більші зарплати, ніж окремі мери обласних центрів

Продовжуючи тему оплати праці місцевих чиновників, ДемАльянс Тернопіль вирішив з’ясувати розмір заробітних плат за 2018 рік (включаючи премії, доплати та надбавки) заступників міського голови Тернополя. Виявилось, що заступники пана Надала отримали більші зарплати, ніж окремі мери обласних центрів. Зокрема, менше отримують за свою працю голови наступних міст: Хмельницького, Києва, Одеси, Івано-Франківська, Чернігова, Вінниці, Сум, Херсону, Кропивницького, Миколаєва, Житомира тощо.

Це ж які успіхи в управлінні містом має демонструвати мер і його команда, щоб так оцінювати свою працю?

Далі буде …

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