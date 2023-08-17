У Чорткові 6-річний хлопчик впав з квадроцикла

За фактом травмування дитини розпочато кримінальне провадження.

У середу, 16 серпня, близько 22 години до співробітників Чортківського райвідділу поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що до них з травмою голови доправили 6-річного жителя райцентру. З’ясувалося, тілесні ушкодження хлопчик отримав внаслідок падіння з квадроцикла.

Співробітники поліції встановили обставини події, опитали свідків та очевидців. Інцидент трапився в парку Чорткова. Потерпілий катався на дитячому квадроциклі, за кермом якого перебував його 7-річний товариш. Як розповів малолітній водій, під час руху на дорогу раптово вибігла безпритульна собака, він злякався та різко вивернув кермо в бік бордюру. Внаслідок такого маневру пасажир не втримався на сидінні та випав на дорогу. У результаті падіння хлопчик отримав травму голови.

Як з’ясувалося, обоє дітей їздили на квадроциклі без шоломів та інших засобів захисту.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 291 (порушення чинних на транспорті правил) Кримінального кодексу України.

Поліцейські нагадують батькам, що навіть дитячі квадроцикли – це не засоби розваги, а джерело підвищеної небезпеки. Якщо ви вже вирішили придбати такі транспортні засоби своїм дітям, подбайте, аби вони користувалися шоломами та іншими засобами захисту, а також завжди перебували під вашим наглядом.