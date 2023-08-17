У Тернопільський став внесли 10 тонн суспензії водоростей хлорели

Цьогоріч у місті продовжили реалізовувати програму з відновлення екосистеми Тернопільського ставу та інших міських водойм.

Цими днями для очищення ставу, пригнічення розвитку синьо-зелених водоростей і збагачення води киснем у найбільшу міську водойму було внесено суспензію хлорели у кількості 10 тонн.

Як розповідає Микола Ткач, керівник КП «Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя», суспензія хлорели вносилася у Тернопільський став на таких локаціях: вздовж берегової лінії від пляжу Циганка до Церкви Воздвиження Чесного Хреста, точково поблизу готелю «Галичина» та у малу водойму навколо острівця «Чайка». Проведення таких заходів на сьогодні є одним із найдієвіших способів біологічної очистки води, адже хлорела знижує концентрацію загального заліза, хрому, фенолів та нафтопродуктів й підвищує кормову базу для риби.

Мікроводорості хлорели успішно борються із процесом цвітіння води, поглинають кормову базу ціанобактерій, пригнічують їх розмноження. Хлорела запобігає замору рибу, споживає вуглекислий газ, виділяючи молекулярний кисень. Не осідає на дно, завдяки чому відбувається процес фотосинтезу та активного насичення води киснем до 14 мг/дм3.

До слова, суспензію хлорели для проведення біологічної чистки безкоштовно надало ТОВ «Хлорела Україна».