Потрійна автотроща в Тернополі: постраждав водій мікроавтобуса

У Тернополі працівники поліції зафіксували потрійну дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок якої травмувався водій одного з автомобілів.

Інцидент стався близько 23:37 на проспекті Злуки.

За попередніми даними, житель обласного центру, керуючи автомобілем Opel Vivaro, допустив зіткнення з автомобілем Mercedes-Benz Vito 112 CDI, який рухався у попутному напрямку.

Після удару Opel Vivaro відкинуло на зустрічну смугу, де він врізався в бетонну електроопору.

Унаслідок ДТП водій Opel отримав тілесні ушкодження та був травмований. Щоб дістати чоловіка із залізної пастки рятувальники використали спеціальні інструменти.

Поліцейські повідомляють, що у всіх учасників автопригоди відібрали зразки крові для перевірки на стан алкогольного сп’яніння.

Обставини аварії встановлюють слідчі.